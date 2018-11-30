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Минкульт Украины о Киево-Печерской лавре: «Никакой инвентаризации нет»

Политика

Спецкомиссия «просто заходит в пещеры» и описывает мощи

Киев, 30 ноября 2018, 20:32 — REGNUM  Никакой инвентаризации в Киево-Печерской Лавре не проводится, заявила пресс-секретарь министерства культуры Украины Юлия Даценко в ответ на запрос УНИАН, сообщает агентство 30 ноября.

По данным агентства, у минкульта Украины нет никакого каталога, по которому можно было бы понять — все ли реликвии в лавре на месте или какие-то отсутствуют. то подтвердила Даценко, заявив, что спецкомиссия минкульта «просто заходит в пещеры» и проверяет, в каком состоянии мощи святых.

«Никакой инвентаризации нет. Это обычный процесс, который проходит в любом музее», — сказала Даценко.

Напомним, ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что перепись реликвий в лавре проводится впервые за 30 лет.

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