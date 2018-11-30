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Задержанные украинские моряки помещены в СИЗО «Лефортово»

Политика

Члены экипажей украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе, арестованы на два месяца

Задержанные украинские моряки помещены в СИЗО «Лефортово»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Следственный изолятор (СИЗО)

Москва, 30 ноября 2018, 19:56 — REGNUM  Члены экипажей украинских военных судов, задержанных в Керченском проливе, 30 ноября доставлены в московский следственный изолятор «Лефортово», сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Уточняется, что все арестованные в настоящее время находятся на «карантине» и помещены в разные одиночные камеры. Жалоб на условия содержания у моряков нет.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три украинских военных корабля, которые вторглись в территориальные воды России и отказывались подчиняться требованиям российских пограничников.

24 человека, находившиеся на кораблях, в том числе два сотрудника СБУ, позднее были арестованы на два месяца по решению суда в Симферополе.

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