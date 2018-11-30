В Белом доме опровергли встречу Путина и Трампа «на ногах»

Вашингтон, , 19:42 — REGNUM В Вашингтоне опровергли сообщения о том, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 состоится, несмотря на отмену полноформатных переговоров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома.

«Разговора на полях не планируется», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что на саммите G20 «на ногах будут пересекаться все участники», в том числе Путин и Трамп.

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