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В Белом доме опровергли встречу Путина и Трампа «на ногах»

Политика

Контактов между президентами России и США в Аргентине не планируется

В Белом доме опровергли встречу Путина и Трампа «на ногах»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Перед началом саммита «Группы двадцати»

Вашингтон, 30 ноября 2018, 19:42 — REGNUM  В Вашингтоне опровергли сообщения о том, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 состоится, несмотря на отмену полноформатных переговоров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома.

«Разговора на полях не планируется», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что на саммите G20 «на ногах будут пересекаться все участники», в том числе Путин и Трамп.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Путин и Трамп встретятся на G20 «на ногах»

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