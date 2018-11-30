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На Украине усилят санитарно-эпидемиологический контроль

Политика

Из-за военного положения

Киев, 30 ноября 2018, 20:22 — REGNUM  В украинских областях, где было введено военное положение, усилят санитарно-эпидемиологический контроль, сообщает 30 ноября пресс-служба Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, центр общественного здравоохранения работает в усиленном режиме, чтобы координировать действия во время чрезвычайных происшествий в областях, где введено военное положение. В частности, речь идет об эпидемиях, вспышках болезней, массовых отравлений и других событиях, наносящих вред здоровью.

Напомним, Украина ввела военное положение в 10 областях с 28 ноября на 30 дней после того, как российские пограничники вынужденно обстреляли, а потом отбуксировали три украинских военных судна, которые нарушили российскую границу в Азовском море.

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Военное положение на Украине
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