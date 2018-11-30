ЛДПР «пальмы милее березок»

Москва, , 19:15 — REGNUM Вице-спикер Государственной думы РФ Игорь Лебедев (ЛДПР) в четверг, 29 ноября, опубликовал на своей странице в Facebook фотографии американского Майами (штат Флорида), отметив, что в этот город «можно только влюбиться».

В комментариях к посту глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов напомнил Лебедеву, что у парламентариев сейчас идет региональная неделя.

«Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем (Жириновским) нужнее», — написал Сергей Неверов.

«Майами пока еще не российский регион, а в течение региональной недели надо бы, наверное, все-таки быть в регионе. Тем более что ЛДПР все время говорит о том, какая сложная там ситуация в российских регионах, что власти не работают, что только ЛДПР и ее депутаты как-то наводят порядок. Но тогда, видимо, надо быть на месте?» — прокомментировала ситуацию политолог Алена Август.

«Если бы в Майами в подобное время оказался какой-нибудь депутат от «Единой России», тогда, конечно, ЛДПР и КПРФ подняли бы крик о том, как это нехорошо и неправильно, и устроили бы из этого целую пиар-кампанию. Но вот когда их поймали на том, что «пальмы милее березок», они не очень адекватно отвечают на претензии», — отметила эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках так называемой «региональной недели», которая проходит с 26 ноября по 2 декабря, депутаты Госдумы работают в своих избирательных округах, встречаются с жителями, представителями местных властей.

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