Бойко обещает защитить УПЦ от репрессий Киева «конституционным способом»

Киев, , 19:07 — REGNUM Обыски в загородном доме наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополита Павла в рамках уголовного дела направлены на то, чтобы запугать служащих канонической Украинской православной церкви.

Об этом 30 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат, сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Я считаю, что это просто попытка запугать владыку Павла, который принципиально стоит на позиции защиты канонической церкви, защищая её. Его позиция — государство не должно вмешиваться в дела церкви. Это позиция всех политиков, которые представляют нашу политическую силу. Считаю это циничным шагом правящего режима, чтобы запугать служащих церкви», — рассказал Бойко.

По его словам, «Оппозиционная платформа» будет использовать «конституционные способы», чтобы защитить УПЦ.

«Наша политическая сила выступила с заявлением, в котором осудила такие действия… Будем их защищать конституционными способами. Есть несколько сценариев, по которым мы пойдем, если будут продолжаться репрессии по отношению к представителям украинской канонической церкви. Мы их будем защищать и не дадим сегодняшнему режиму использовать религию в предвыборной программе действующего президента. Это цинизм, и это чрезвычайно опасно для общества», — рассказал Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября СБУ и прокуратура при поддержке спецназа провели обыск в загородном доме наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополита Павла. Также обыски проходят в подсобном хозяйстве Лавры.

Напомним, 28 ноября кабинет министров Украины отменил решение об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры (Тернопольская область). В частности, кабмин отменил соответствующее распоряжение от 17 июля 2003 года №438.

Отмечено, что указанным документом в 2003 году из состава заповедника были исключены: Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, Архиерейский дом, колокольня и надвратный корпус.

23 ноября комиссия министерства юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Почаевской Лавры.