«Желтые жилеты» дотянулись до Макрона даже в Аргентине

Буэнос-Айрес, , 18:36 — REGNUM Прибытие президента Франции Эммануэля Макрона на саммит «Большой двадцатки» в Буэном-Айрес обернулось дипломатическим конфузом — главу Пятой республики никто не встречал в аэропорту, а у трапа его ожидали работники воздушной гавани в тех самых «желтых жилетах». В социальных сетях прибытие Макрона в Аргентину подверглось пристальному вниманию.

Макрон вместе со своей супругой Брижит прибыли в Аргентину поздним вечером 28 ноября. Предполагалось, что в аэропорту их должна встретить вице-президент Аргентины Габриэла Микетти. Однако службы протокола Макрона и Микетти по какой-то причине не смогли решить все вопросы и в итоге президента Франции у трапа самолета никто не встречал.

Макрон вышел из самолет, огляделся, понял, что никто его не встречает и пожал руки нескольким работникам аэропорта, как минимум двое из которых были одеты в желтые светоотражающие жилеты.

В соцсетях сразу же обратили внимание на этот инцидент, так как во Франции сейчас полным ходом идут многочисленные акции протеста так называемых «желтых жилетов». Французы протестуют против готовящегося повышения цен на бензин и дизельного топлива с 1 января 2019 года. Протестующие облачились в желтые светоотражающие жилеты — обязательный атрибут для каждого французского автомобилиста.

Пользователи соцсетей пишут, что Макрон фактически сбежал от протестов во Франции на саммит «Большой двадцатки» в Аргентине, но и там «желтые жилеты» продолжают преследовать его. Некоторые пользователи считают, что у нынешнего президента Франции просто плохая карма.

Стоит отметить, что причиной конфуза в аэропорту Буэнос-Айреса стала несвоевременное уведомление от протокола Макрона — его люди слишком поздно сообщили аргентинской стороне о том, что французского президента пора встречать.