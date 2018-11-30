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Глава самоуправления Калуги посетил Рязань

Политика

Руководители городов намерены заключить соглашение о межмуниципальном сотрудничестве

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Глава самоуправления Калуги посетил Рязань
Иллюстрация: Пресс-служба Городской думы Калуги
Глава самоуправления Калуги посетил Рязань

Калуга, 30 ноября 2018, 18:31 — REGNUM  Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов сегодня, 29 ноября, с рабочим визитом посетил Рязань.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, Александр Иванов провёл встречу с главой муниципального образования, председателем Рязанской городской думы Юлией Рокотянской и исполняющим обязанности главы администрации Рязани Сергеем Карабасовым.

Стороны подписали протокол о намерениях заключить соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. Соглашение будет способствовать укреплению связей и развитию сотрудничества Калуги и Рязани в культурной, социально-экономической и научно-технической сферах.

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Развитие местного самоуправления
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