Глава самоуправления Калуги посетил Рязань

Калуга, , 18:31 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов сегодня, 29 ноября, с рабочим визитом посетил Рязань.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, Александр Иванов провёл встречу с главой муниципального образования, председателем Рязанской городской думы Юлией Рокотянской и исполняющим обязанности главы администрации Рязани Сергеем Карабасовым.

Стороны подписали протокол о намерениях заключить соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. Соглашение будет способствовать укреплению связей и развитию сотрудничества Калуги и Рязани в культурной, социально-экономической и научно-технической сферах.