Моряки ВМС Украины, нарушители границы РФ, переведены в СИЗО «Лефортово»

Москва, , 18:27 — REGNUM Украинские военнослужащие, задержанные на борту трех кораблей ВМС Украины, нарушивших государственную границу РФ, переведены в СИЗО «Лефортово», сообщает 30 ноября РИА Новости со ссылкой на ОНК Москвы.

Ранее моряки, офицеры и сотрудники СБУ в количестве 24 человек были арестованы на два месяца по решению Киевского районного суда Симферополя и суда Керчи в рамках уголовного дела о нарушении ими границы Российской Федерации.

Из них трое, получившие при задержании легкие осколочные ранения, остаются в больнице.

В «Лефортово» переведен 21 нарушитель границы. Все они размещены в одиночных камерах.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» грубо нарушили государственную границу России возле Керченского пролива. По одному из кораблей пришлось открыть огонь. Корабли и 24 человека на их борту были задержаны российскими пограничниками и отбуксированы в порт Керчь.