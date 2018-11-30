Госдума примет заявление в связи с провокацией в Керченском проливе

Москва, , 18:26 — REGNUM Депутаты Госдумы намерены принять заявление, где осудят провокацию Украины в Керченском проливе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

«В понедельник мы намерены внести проект заявления по ситуации в Керченском заливе на Совет Думы и предложить рассмотреть его пленарном заседании во вторник», — сообщил Калашников.

Предполагается, что в своем заявлении Госдума призовет международные парламентские организации осудить провокацию Украины в Керченском проливе.

«Основная цель — осудить, показать, для чего это было сделано, вынести на обсуждение международных организаций, на парламентские площадки, национальные парламенты, ОБСЕ», — сказал Калашников.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Но этом основании президент Украины Пётр Порошенко ввел военное положение в десяти регионах республики. Ситуация в Керченском проливе стала поводом для президента США Дональда Трампа отказаться от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках G20 в Аргентине.

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