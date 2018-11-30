Песков: Путин и Трамп встретятся на G20 «на ногах»

Буэнос-Айрес, , 18:21 — REGNUM Несмотря на отмену полноформатных переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, главы двух государств пересекутся на саммите G20 «на ногах», заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно, на ногах все участники будут пересекаться», — сказал пресс-секретарь.

Дмитрий Песков отметил, что в рабочий график Владимира Путин вносятся коррективы, и пока ещё не решено точно, как будет использовано дополнительное время, освободившееся у президента России в связи с отменой переговоров.

Напомним, накануне Дональд Трамп объявил о своём решении отменить запланированную на 1 декабря встречу в Владимиром Путиным на полях саммита G20 в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Ранее анонсировались полноформатные переговоры двух лидеров — сперва с глазу на глаз, а затем в расширенном составе — с участием представителей делегаций двух стран.

Комментируя отмену встречи, Дмитрий Песков накануне заявил, что у президента России освободится «пара дополнительных часов для полезных встреч на полях саммита».

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