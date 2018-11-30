Встреча Путина и Трампа на G20 всё равно состоится — Михаил Делягин

Москва, , 18:05 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 будет неофициальной, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 30 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Первое: встреча всё равно будет, просто теперь она будет неофициальная, — сказал Делягин. — Его (Трампа — прим. ИА REGNUM ) адвокат признался, что он врал в суде по тому факту, что переговоры о строительстве небоскрёба в Москве велись уже в то время, когда Трамп был кандидатом в президенты. Нам кажется это мелочью и недоразумением, но в этой ситуации шизофрении, которая царит в США, это болезненно и чувствительно. И сейчас если Трамп под камеру встретится с Путиным, все эти замечательные шавки начнут визжать: «Смотрите! Он русский шпион!» Второе: западные руководители стран не означают ничего. Нужно взаимодействовать с руководителями крупнейших глобальных корпораций, которые сильнее любого государства. И с ними взаимодействовать не под камеру. С ними надо разговаривать всерьёз».

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ) отметил, что сомневается в том, что на саммит G20 удастся перенести украинскую повестку.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 ноября, президент России Владимир Путин прибыл в Аргентинскую Республику с официальным визитом, который продлится два дня. В первый день пребывания Путин примет участие во встрече глав государств и правительств «Группы двадцати» (G20). Также будут проведены переговоры с главами ряда стран. Во второй день пребывания (1 декабря) президент России проведёт переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри.

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