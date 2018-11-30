Много шума ‑ и ничего: премьер Монголии сохранил свой пост

Улан-Батор, , 17:31 — REGNUM До 20:15 по местному времени продолжалось заседание парламента Монголии сегодня, 30 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM. Депутаты обсуждали вопрос, связанный с отставкой правительства во главе с Ухнаагийн Хурэлсухом.

40 из пришедших на заседание 73 депутатов (всего их 76) проголосовали против отставки. Премьер-министр смог сохранить свой пост.

«Мы успели проделать много работы за прошедшее время. Есть и незаконченные дела. Мы стремимся реализовать предвыборную программу Монгольской народной партии и правительства. Но исправить одновременно все ошибки мы не можем. Нужно время. Я буду работать над улучшением дисциплины, следить за соблюдением справедливости, а во-вторых — буду работать над восстановлением экономики страны. И со своей стороны я требую отставки спикера парламента Миеэгомбын Энхболда. Это я говорю как председатель партии», — заявил премьер-министр после завершения заседания.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, инициаторами обсуждения отставки правительства Монголии стали 27 депутатов парламента. Они назвали шесть причин для такого решения. Депутаты обвинили премьер-министра Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в том, что он не принял мер в отношении тех членов правительства, которые получили льготные кредиты через Фонд развития малых и средних предприятий. Также члены парламента вспомнили инцидент с похищением директора монголо-турецкой школы турецкими спецслужбами в июле 2018 года, а также убийство одного из чиновников на рабочем месте.

Через три дня после того, как 27 членов парламента вручили свое требование об отставке правительства, еще 40 членов парламента потребовали отставки спикера Великого государственного хурала (парламента Монголии) Миеэгомбын Энхболда. Его подписанты обвинили в том, что он нарушил закон о предупреждении нарушения интересов, лично подписав письмо с требованием об отставке правительства, лично приняв его в работу и выразив намерение лично принять участие в обсуждении этого вопроса. Эти 40 депутатов заявили, что до освобождения спикера от должности не будут участвовать в сессия.

Спикер Миеэгомбын Энхболд ответил, что нарушений в его действиях нет и призвал депутатов все-таки посещать заседании.

Первоначально заседание, посвященное обсуждению отставки правительства, было назначено на 29 ноября. Но спикер Миеэгомбын Энхболд на него не явился. Монгольские СМИ и соцсети заполнили сообщения об исчезновении спикера без видимых причин. Поздно вечером в соцсетях появилось видео, где спикер сидит в пустом зале заседания и его завершает.

Начало череде скандалов с требованиями отставки положила история о льготных кредитах. В конце октября стало известно, что почти две трети членов парламента получили льготные кредиты через Фонд развития малых и средних предприятий, деньги из которого рядовым предпринимателям получить было весьма затруднительно. Это стало поводом для общественного возмущения. В связи с кредитным скандалом министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности ушел в отставку, другие политики, чьи имена фигурируют в кредитном скандале, извинились перед общественностью. Но гражданам страны этого оказалось недостаточно, и на центральной площади столицы прошел митинг, а в соцсетях до сих пор продолжается акция «Мы не простим».

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