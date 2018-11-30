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Миллер обсудил с послом Венгрии газопровод «Турецкий поток»

Политика

Газопровод может быть продлён до Венгрии через Болгарию и Сербию

Миллер обсудил с послом Венгрии газопровод «Турецкий поток»
Иллюстрация: Turkstream.info
Газопровод «Турецкий поток»

Санкт-Петербург, 30 ноября 2018, 17:25 — REGNUM  Глава российской государственной корпорации «Газпром» Алексей Миллер обсудил с послом Венгрии в Москве развитие венгерской газотранспортной инфраструктуры, а также газопровод «Турецкий поток». Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-служба компании.

Рабочая встреча состоялась в Санкт-Петербурге. Алексей Миллер обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в России Норбертом Конкоя вопрос диверсификации маршрутов поставок российского газа в Европу.

В частности, речь зашла о ходе реализации проектов газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». а также о развитии венгерской газотранспортной инфраструктуры.

Напомним, что сейчас активно обсуждается дальнейший маршрут «Турецкого потока» по балканским странам и далее в Восточную и Центральную Европу. По всей видимости «Турецкий поток» будет продлён в Болгарию, оттуда в Сербию, затем в Венгрию и Словакию.

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Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток»
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