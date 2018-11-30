Военное положение поможет захватить имущество УПЦ МП — «Оппоблок»

Киев, , 17:03 — REGNUM Служба безопасности Украины проводит обыск в загородном доме наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополита Павла в рамках «сфабрикованного дела». Об этом 30 ноября заявил депутат, председатель фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский.

«Владыка Павел не единственный, кто сейчас подвергается преследованиям. Последние недели мы наблюдаем беспрецедентное давление правоохранителей на представителей священноначалия и священства нашей матери церкви — с одной целью — совершить предательство и перейти из канонической Украинской Православной Церкви в создаваемую администрацией президента так называемую «церковь Порошенко» ЕПУПЦ», — говорится в заявлении Новинского.

Он также сообщил, что по требованию министерства культуры, уже несколько дней как начата «сомнительная с точки зрения закона опись имущества Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры».

«Описывают все, вплоть до мощей святых», — добавил Новинский.

Депутат также назвал «беспрецедентным по степени беззакония» решение правительства Украины лишить каноническую УПЦ временного права пользования и вернуть заповеднику Троицкий и Успенский соборы, монастырские кельи, Архиерейский дом, колокольню и надвратный корпус Почаевской Свято-Успенской Лавры.

«Кабинет министров ссылается на такое же незаконное решение Министерства юстиции неделей ранее, 23 ноября, отменившее в одностороннем порядке перерегистрацию права пользования УПЦ комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры из-за якобы ошибок прежнего регистратора», — добавил Новинский.

По его словам, цель военного положения — «захвата Лавр — Почаевской и Печерской».

«Становится понятно, что задуманное и, к счастью, лишь частично реализованное военное положение одной из своих целей может иметь беспроблемный захват храмов и имущества УПЦ, вплоть до захвата Лавр — Почаевской и Печерской. Ведь режим военного времени, по мнению его инициаторов, позволил бы легко расправиться с любыми попытками прихожан защитить свои храмы и свои Лавры. Слава Богу, план Порошенко практически провалился», — считает Новинский.

При этом он сравнил действия президента Украины Петра Порошенко с действиями российских большевиков в 1917 году.

«Ну, а что до самого «наступления Порошенко», скажу — Лавры, монастыри и храмы принадлежали, принадлежат и будут принадлежать нашей матери церкви. Безбожники после 1917 года, временно отнявшие их у православных и записавшие на себя, уже заплатили за это, канув в небытие. Та же участь ждет и их идейных последователей в лице Порошенко и его окружения», — прогнозирует Новинский.

Напомним, 30 ноября в 8 утра СБУ и прокуратура при поддержке спецназа начали обыск в загородном доме наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополита Павла. Также обыски проходят в подсобном хозяйстве Лавры.

Как сообщалось, 28 ноября Кабинет министров Украины отменил решение об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры (Тернопольская область). В частности, Кабмин отменил соответствующее распоряжение от 17 июля 2003 года №438.

Отмечено, что указанным документом в 2003 году из состава заповедника были исключены: Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, Архиерейский дом, колокольня и надвратный корпус.

Ранее 23 ноября комиссия министерства юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Почаевской Лавры.