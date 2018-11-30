Туск: Евросоюз продлит санкции против России ещё на полгода

Буэнос-Айрес, , 17:00 — REGNUM Председатель Европейского совета Дональд Туск уверен, что Европейский союз продлит санкции против Российской Федерации ещё на полгода. Об этом Туск заявил сегодня, 30 ноября, на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине.

По словам Туска, на ближайшем саммите Евросоюза в декабре будет принято решение о продлении санкций в отношении России в знак поддержки суверенитета Украины.

«Европа едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Именно поэтому я уверен, что ЕС в декабре продлит санкции против России», — сказал Туск.

Напомним, что Евросоюз ввел санкции против России после того, как в Крыму прошел референдум о самоопределении и полуостров вернулся в состав РФ.