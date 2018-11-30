В Севастополе рассказали о губернаторских поправках к бюджету города

Севастополь, , 16:59 — REGNUM Поправки губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к ранее принятому парламентом города бюджету на 2019 год состоят из трёх блоков. Об этом 30 ноября на очередном заседании правительства сообщил вице-губернатор Илья Пономарёв.

«В первом из них предлагается перераспределить бюджетные ассигнования в пределах ранее утверждённых параметров бюджета на наиболее значимые мероприятия. Второй блок составили дополнительные средства межбюджетных трансфертов в соответствии с законом о федеральном бюджете. Третий блок — это сохранение в предлагаемой редакции законопроекта поддержанных поправок депутатов Кулагина, Аксёнова и Щербаковой за исключением 122 миллионов рублей расходов на капремонты учреждений образования», — подчеркнул Пономарев.

В целом, по его словам, поправки губернатора касаются газификации и водоснабжения на 332 млн рублей в 2019 году, строительства и капремонта автодорог на 200 млн рублей в следующем году. Помимо этого Дмитрий Овсянников предлагает утвердить 70 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья, профинансировать выборы в Заксобрание города, а также восстановить финансирование государственной телерадиокомпании — 80 млн рублей.

«В результате предлагаемых губернатором поправок общий объём доходов бюджета составит в 2019 году более 46 млрд рублей, в 2020-м — 55,5 млрд рублей и в 2021 году — 35,8 млрд», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительства города предложили Заксобранию провести третье чтение законопроекта о трёхлетнем бюджете, который ранее депутаты приняли без учёта губернаторских поправок.

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