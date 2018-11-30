Запрет открыть счёт в банке лишает «Русский союз Латвии» финансирования

Рига, , 16:28 — REGNUM Перед выборами в Латвийский Сейм «Русский союз Латвии» попытался открыть банковский счет в 15 зарегистрированных в Латвии банках, однако ни одно кредитное учреждение не открыло счёт партии, что стало причиной отказа в положенной госдотации. На часть запросов партия еще не получила ответов, но уже три отделения действующих в стране банков официально отказали, не пояснив причин. Ими стали Swedbank, Citadele и Luminor. Об этом со ссылкой на лидера партии Татьяну Жданок сообщает латвийское агентство LETA.

Из-за отсутствия у партии счета в зарегистрированном в Латвии кредитном учреждении, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не предоставляет положенное ежегодное государственное финансирование. В ведомстве подчеркнули, что в финансирование будет выделено, если партия откроет счет в банке, который зарегистрирован на территории страны.

По латвийским законам, партии, набравшие на выборах в Сейм более 2% голосов, имеет право на ежегодное финансирование из государственного бюджета.

Так, «Русский Союз Латвии» должен получить 19 179,94 евро за каждый год, что в сумме за четыре года равняется 76 176 евро. Пока счет РСЛ открыт в литовском кредитном учреждении Paysera и ожидаются ответы из остальных банков, Жданок намерена обжаловать решение бюро.