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Министр экономики Крыма ушла в отставку

Политика

Наталья Чабан по уже сложившейся в республике традиции написала заявление по собственному желанию

Министр экономики Крыма ушла в отставку
meicw
Отставка

Симферополь, 30 ноября 2018, 16:24 — REGNUM  Министр экономического развития Республики Крым Наталья Чабан ушла в отставку, написав заявление по собственному желанию. Соответствующий указ, подписанный главой РК, опубликован на официальном портале правительства региона.

«Принять отставку Чабан Натальи Николаевны по собственному желанию и освободить ее от государственной должности Республики Крым — министра экономического развития Республики Крым 30 ноября 2018 года согласно поданному заявлению», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымский парламент согласовал кандидатуру Ирины Кивико на пост заместителя председателя правительства РК, курирующего вопросы экономики и финансов в республике. При этом пост министра финансов был упразднён.

Наталья Чабан была назначена на должность министра экономического развития 26 декабря 2017 года, сменив на посту Андрея Мельникова, который проработал министром с декабря 2016 года.

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