В Раде заявили, что дали Порошенко 30 дней, чтобы «победить хаос и анархию»

Киев, , 16:24 — REGNUM Депутат, член фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук поддержал запрет на въезд на территорию Украины российским мужчинам призывного возраста. Соответствующее заявление Мосийчук сделал 30 ноября в эфире одного из украинских телеканалов.

«Я абсолютно поддерживаю действия украинских пограничников по запрету въезда в Украину мужчинам призывного возраста из Российской Федерации. Офицер Главного разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации., который руководил терактом и покушением на меня приехал обычным поездом из Москвы в Киев. Обычным поездом привез взрывчатку, координировал действия террористов, а потом обычным поездом покинул Украину», — рассказал Мосийчук.

Он призвал украинцев воздержаться от поездок в Россию, чтобы «не попасть в тюрьму по сфабрикованным обвинениям».

«Я хотел бы предупредить всех украинцев, которые едут на территорию агрессора. Они подвергают себя опасности — их могут обвинить в наркоторговле, терроризме, бросить в тюрьму. Там уже есть сотни украинцев по абсолютно сфабрикованным обвинениям», — добавил Мосийчук.

Он призвал правительство возобновить работу простаивающих предприятий Украины, чтобы украинцы могли работать в своей стране.

«В то же время у меня есть вопрос к украинским властям, потому что именно украинская власть виновна в том, что украинцы массово едят за границу, в том числе в РФ в поисках лучшей судьбы, в поисках роботы, чтобы прокормить свои семьи. Вместо того, чтобы раздувать щеки и рассказывать, какие они крутые, власть должна была позаботиться об экономике», — рассказал Мосийчук.

По его словам, в 10 областях Украины, в которых введено военное положение, царят «хаос и анархия».

«Лично я не почувствовал военное положение… Для президента Порошенко военное положение началось с того, что местная власть в Бердянске, руководствуясь военным положением, разнесла агитационную палатку Радикальной партии… Мы дали президенту и военным 30 дней, чтобы они навели порядок на этих территориях 10 областей, победить хаос и анархию, построить оборону на случай прямой российской агрессии, а не для того, чтобы нарушать права и свободы украинцев, в том числе и политические», — подытожил Мосийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября президент Порошенко отметил, что Украина ввела ограничения на въезд в страну для мужчин из России возрастом от 16 до 60 лет. Меры призваны помешать формированию на украинской территории отрядов «частных армий».

«Украина ввела ограничения въезда граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60, чтобы РФ не формировала в Украине отряды «частных» армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных Сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году», — пояснил Порошенко.

Напомним, с 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении, правовой режим которого распространен на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). По словам президента Порошенко, военное положение будет применяться только в случае «сухопутной агрессии со стороны России».