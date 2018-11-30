«На пороге гражданского конфликта»: в Черногории арестован лидер оппозиции

Подгорица, , 16:02 — REGNUM В Черногории арестован один из лидеров оппозиционного «Демократического фронта», председатель «Движения за перемены» Небойша Медоевич, сообщило 30 ноября министерство внутренних дел республики.

Политик арестован по решению Верховного суда в Подгорице из-за утверждений о получении главным специальным прокурором взятки в размере 100 тысяч евро от бывшего мэра Подгорицы. Основанием для заключения Медоевича под стражу стал его последующий отказ от дачи показаний прокуратуре по данному делу.

«Медоевич помещён под арест сроком на два месяца, поскольку отказался от дачи показаний по делу, возбуждённому на основании его утверждений о том, что градоначальник избежит тюрьмы, так как главный специальный прокурор получил от него взятку», — говорится в сообщении.

Суд также постановил арестовать другого лидера «Демократического фронта» Милана Кнежевича. Последний в настоящее время забаррикадировался в здании Скупщины вместе с однопартийцами, заявив, что добровольно не сдастся полиции.

«Я принял решение не сдаваться добровольно. Им придётся войти в парламент и вступить в столкновение со мной и депутатами «Демократического фронта», если они хотят осуществить это антиконституционное и незаконное решение председателя Верховного суда», — заявил Кнежевич журналистам.

В «Демократическом фронте», в отношении представителей которого уже возбуждён целый ряд уголовных дел, в том числе об организации госпереворота в Черногории осенью 2016 года, назвали сегодняшние события «кульминацией судебного преследования» оппозиции и заявили, что аресты осуществляются по прямому указанию президента страны Мило Джукановича и премьер-министра Душко Марковича.

Милан Кнежевич в этой связи заявил, что страна оказалась на грани серьёзного гражданского конфликта и ситуация может усугубиться «при отсутствии воли и готовности к урегулированию у другой стороны, спровоцировавшей этот конфликт».

Ещё один представитель «Демократического фронта», Андрия Мандич, назвал происходящее «скандальным».

"Подобного ещё не случалось в Черногории — чтобы член парламента был арестован за произнесённые слова. «Демократический фронт» считает, что Черногория находится на пороге гражданской войны. Мы будем говорить об этом со спикером парламента, премьер-министром и президентом. Кто-то хочет разжечь конфликт в Черногории и довести ситуацию до вооружённых столкновений, мы не хотим этого», — говорится в заявлении Мандича, распространённом пресс-службой «Демократического фронта».

По сообщениям СМИ, в ближайшее время должна состояться встреча оппозиционных депутатов с руководством парламента с целью разрешения конфликта. В случае, если сторонам не удастся урегулировать ситуацию, оппозиция заявила о готовности организовать массовые протесты граждан «против режима откровенной диктатуры».

Напомним, лидеры коалиции «Демократический фронт» обвиняются властями Черногории в подготовке государственного переворота при содействии Москвы. Попытка переворота якобы была направлена против Мило Джукановича и курса на вступление республики в НАТО. Российские власти назвали данные обвинения абсурдными.

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