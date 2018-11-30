Минфин Индонезии: стабильность политики обеспечит приток инвестиций

Буэнос-Айрес, , 16:11 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что стабильная государственная политика может обеспечить юридическую уверенность и приток инвестиций, сообщает Antaranews.

Об этом министр заявила на дискуссионном форуме в рамках серии мероприятий саммита G20, который проходит в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Индонезия подготовила различные стратегии для привлечения долгосрочных инвестиций, которые заключаются в том, что Индонезия должна вести продуманную, стабильную государственную политику, а также правительство страны должно иметь хорошую репутацию.

По словам Сри Мульяни, экономика Индонезии находится в хорошем состоянии и привлекательна для инвестиционной деятельности. Экономический рост зафиксировался на уровне 5,08% в третьем квартале 2018 года, прогноз инфляции на 2018 год ниже 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морской политике Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан пригласил китайский инвесторов увеличить свои инвестиции в Индонезию.

Подробности: Индонезия пригласила китайских инвесторов увеличить приток инвестиции