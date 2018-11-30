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Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков в южном Идлибе

Политика

Сирийские военные предпринимают ответные меры на повышение активности джихадистов в Идлибской демилитаризованной зоне

Идлиб, Сирия, 30 ноября 2018, 15:59 — REGNUM  Вечером 29 ноября Сирийская арабская армия нанесла мощные ракетные удары по позициям джихадистов в южной части провинции Идлиб. Обстрелу подверглись боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сирийские военные применяли ракеты класса «земля-земля».

В последнее время сирийская армия наносит удары все чаще и чаще. Это вызвано возросшей активностью боевиков. Если с момента заключения Сочинского соглашения по созданию Идлибской демилитаризованной зоны 17 сентября исламисты в основном вели ракетные и артиллерийские обстрелы сирийских позиций, то в ноябре они перешли уже к проведению операций наземными силами.

Следует отметить, что группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относится к радикальным. По приблизительной оценке, ее численность в провинции Идлиб составляет около пятнадцати тысяч боевиков. Данная организация в основном и контролирует эту сирийскую провинцию.

ИА REGNUM ранее сообщало, что эта радикальная группировка опубликовала видео в интернете о своей деятельности. В видеоролике были приведены данные, что в течение трех месяцев противостояния с правительственными силами организация потеряла убитыми 700 боевиков.

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Война в Сирии
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