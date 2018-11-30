«Поступок труса!»: в сети высмеяли Трампа за отмену встречи с Путиным

Вашингтон, , 15:50 — REGNUM Со скепсисом и иронией отнеслись многие подписчики президента США Дональда Трампа в твиттере к его решению отменить запланированную встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Комментируя соответствующее заявление американского президента, пользователи соцсети пишут:

«Правильно, лучше молчать и прослыть дураком, чем открыть рот и стереть все сомнения»

«А если он убьет журналиста, встреча возобновится?»

«Но босс говорит, что хочет вас видеть. Вас вызвал Путин. Вы что, не слышали?»

«Это правильное решение, господин президент. Остановившиеся часы точны два раза в день. Вы действуете по крайней мере вполовину так же хорошо, как сломанные часы!»

«Больше похоже, что это расследование Мюллера становится ближе. Выходит, Россия берет корабль ‑ и вы уже не можете встретиться с Путиным, а Саудовская Аравия режет человека на кусочки ‑ и это не проблема».

«Это поступок труса. Если бы он встретился с Путиным, ему бы пришлось говорить про Украину, а он со своим любимым Путиным этого не хочет. А если б он этого не сделал, тогда ему пришлось бы объясняться перед американцами».

«Маленький Мистер Украина цинично манипулирует большим Мистером США. Печаль!»

«Мы все знаем, что вы каменеете перед своим боссом Путиным! Это настоящая причина, по которой вы отменили встречу, отброс! Вы до того трус, и так боитесь Путина, что это не смешно».

«Сэр, пожалуйста, не делайте этого. Я умоляю вас. Мы можем протестовать по-другому. Сэр, этот мир не принадлежит кому-то одному, он был создан для всех живых существ и растений. Если два титана могут стать друзьями, то наша планета станет свидетелем мира. Сэр, не упустите эту возможность».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп сообщил в своём микроблоге в Twitter, что принял решение отменить намеченную на 1 декабря встречу с Владимиром Путиным после получения доклада по инциденту в Керченском проливе.