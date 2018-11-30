Глава МВД Франции: движение «желтые жилеты» — не массовое явление

Париж, , 15:43 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что движение «желтых жилетов», которое 29 ноября мобилизовало всего 13 тыс. человек по всей стране, не является «массовым явлением», сообщает Le Figaro.

«Сегодня движение «желтые жилеты» не являемся массовым явлением, даже если у них есть поддержка», — отметил глава МВД Франции.

Согласно опросу Elabe для BFMTV, опубликованному 28 ноября, 75% французов одобряют движение «желтых жилетов», а 81% считают, что исполнительная власть не прислушивается к этому движению.

Кристоф Кастанер заявил, что во время акции протеста на Елисейских полях, запланированной на 1 декабря 2018 года, силы правопорядка будут проверять личные вещи манифестантов. Будет развернута система видеонаблюдения.

«Большинство представителей движения — мирные люди, которые выражают гнев, который я слышу, который мы слышим», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября 2018 года акция протеста во Франции собрала 282 тыс. человек. В следующую субботу, 24 ноября, к акции протеста «желтые жилеты» присоединилось еще 106 тыс. человек. 1 декабря 20 178 года «желтые жилеты» намерены провести в стране третью манифестацию.

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