«Трамп увильнул» – Кургинян об отказе президента США от встречи с Путиным

Москва, , 15:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отличается от предыдущих американских политиков своим авантюрным стилем, полагает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 30 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя отказ президента США Дональда Трампа встречаться на саммите G20 с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Трамп увильнул, это классический стиль Трампа, — сказал Кургинян. — Он другой, нежели предыдущие политики. Он игрок. За долгое время впервые появился такой политик с авантюрным стилем. Трампу важно одно — как он разрулит торговый конфликт с Китаем. Я доволен, что они (Путин и Трамп — прим. ИА REGNUM ) не встретились. Я считаю, что было бы хуже, если бы они встретились. Отсутствие этой встречи значит ничуть не меньше, чем её наличие. Трамп отказался? Прекрасно. Его ход. Он сделал этот ход. Отлично, дальше что? Главный вопрос заключается в одном — мы собираемся продолжать попытки понравиться или нет? Или мы, наконец, отказываемся от этой психологии, и начинается другая жизнь?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, причины решения президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным следует искать во внутриполитической ситуации в Соединённых Штатах.

Кроме того, она заверила, что Москва «приняла к сведению» публичные объяснения главы Белого дома, данные им в микроблоге Twitter.

Отметим также, что сам Трамп причиной своего решения назвал российско-украинский конфликт в Керченском проливе.

«Учитывая то, что задержанные Россией в Чёрном море моряки и корабли до сих пор не возвращены Украине, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу», — написал Трамп.

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