Киев, , 15:40 — REGNUM Запрет въезда на Украину мужчин-граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет коснётся 10 тыс. мужчин ежедневно, сообщило 30 ноября издание Strana.ua со ссылкой на источник в погранслужбе РФ.

В российском ведомстве отметили, что украинские власти озабочены поиском врагов:

«Подозревают в каждом агентов Кремля, а люди просто едут навестить родственников и могилы родителей. Подобных ответных мер, конечно, не будет — никаких ограничений для въезда в Россию украинцев не планируется», — рассказали пограничники.

По их данным, ежесуточный мужской пассажиропоток на Украину составляет около 10 тыс человек.

«Сегодня мы говорим где-то о десяти тысячах российских мужчин. До войны было в разы больше — 30 тыс. мужчин в сутки и более», — прокомментировал собеседник издания.

По его словам, на Украину люди в массе своей едут при крайней необходимости, граждан РФ, желающих посетить Львов с экскурсией — единицы.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует вводить зеркальные меры и не будет ограничивать въезд гражданам Украины.

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