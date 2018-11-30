Член Совфеда РФ призвал не придавать сакральный смысл саммиту G20

Москва, , 15:34 — REGNUM Место США в современном мире сильно отличается от того, которое она занимала 20 и 30 лет назад, и это учитывают все государства, полагает член комитета Совфеда РФ по международным делам Олег Морозов. Об этом он заявил в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что встреча президентов США и РФ на саммите G20 не состоится.

«Место США в современном мире меняется, — обратил внимание Морозов. — Америка 20 лет назад, 30 лет назад и сегодня — это разные государства. Их экономическая доля падает. Это новая реальность. С этим считаются все. И Индия, и Китай, и все, кто присутствует на «Двадцатке». И кроме того, мы решили ехать на G20 задолго до того, как встал вопрос, состоится там встреча с Трампом или не состоится. Повестка саммита была известна. Проект декларации все видели. Вопрос, что нам делать на этой встрече, совершенно риторический. Делать то же, что и собирались. Мы будем обсуждать декларацию. А знаете, про что декларация? Про климат, про торгово-экономические отношения, про сталь, миграцию. Всё будет, как всегда».

Кроме того, сенатор призвал не придавать саммиту G20 «некий сакральный смысл».

«Это нормальное, рядовое международное событие, в котором участвует Россия», — подчеркнул Морозов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Станислава Еремеева, у президента США Дональда Трампа было две причины отменить встречу с президентом России: он боится новых обвинений в свой адрес, и он понимает, что не добился бы значительного успеха в течение одного разговора.

«Инцидент в Керченском проливе и его последствия — это, конечно, повод, а не причина отмены встречи, — заявил политолог корреспонденту ИА REGNUM. — Настоящих причин две. Во-первых, в США сложная для Трампа внутриполитическая ситуация. Он потерял контроль над нижней палатой парламента. Его администрация находится под шквалом атак. В таких условиях он маневрирует, чтобы не дать повод для новой кампании против себя».

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