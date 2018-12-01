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Китай в Африке: коррупция по-черному

Политика

Расследование прокуратуры Кении доказательно предъявляет инструменты, которыми Китай завоевывает африканские рынки

Китай в Африке: коррупция по-черному
Железная дорога Кения — Уганда, недалеко от Момбасы. 1899

Пекин, 1 декабря 2018, 12:11 — REGNUM  Подробности о том, как Китай продвигает свои интересы в Африке, автор Александр Шпунт, и так ли бескорыстная китайская помощь, высветились в ходе расследования в Кении. О чем сообщил один из руководителей кенийской прокуратуры и что из этого следует, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Трое высокопоставленных китайских чиновников и четверо их кенийских коллег были арестованы в кенийском городе Момбасе детективами Комиссии по этике и борьбе с коррупцией. Эти семеро пытались посредством взятки отвлечь следователей от от действий China roads and bridge corp. Эта компания — подрядчик строительства и оператор перевозок по главной железнодорожной магистрали страны. В ходе расследования вскрылись подробности о невероятном масштабе коррупции при строительстве и эксплуатации железной дороги в Момбасу.

Подкупая местных чиновников, китайцы прицеливались на прибыль в размере миллиардов долларов, да и вообще, сотрудничество с африканскими государствами превратилось со стороны Китая во многих случаях в оригинальную «колониальную» схему, при которой жесткие рамки договоров и инвестиций практически переводят железные дороги и инфраструктуру, построенную при участии Китая, в исключительный источник китайской прибыли. Местным же ответственным затыкают рот взятками.

Читайте статью Чёрные колониальные инвестиции Китая: фактории и коррупция в Африке и другие публикации Александра Шпунта.

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