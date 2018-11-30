Еврокомиссия одобрила выделение 500 млн евро Украине

Брюссель, , 15:19 — REGNUM Украина получит первый транш в размере 500 млн евро от Евросоюза в рамках программы макрофинансовой помощи. Решение одобрила Еврокомиссия, сказано 30 ноября на официальном сайте учреждения.

«Украина выполнила политические обязательства, согласованные с ЕС, для получения первого платежа в рамках программы макрофинансовой помощи. Это важный и обнадеживающий сигнал того, что Украина продолжает проводить реформы, несмотря на нынешнюю обстановку в области безопасности и предстоящий избирательный цикл», — заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

К политическим обязательствам относится борьба с коррупцией, изменения в сфере налогообложения, а также сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ), в частности, позитивный отзыв экспертов МВФ о бюджете страны, который был принят 23 ноября, сказано в сообщении.

Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что если Украина выполнит все поставленные ей условия, совет директоров незамедлительно утвердит новую программу финансирования страны. Отметим, военное положение в десяти областях Украины не смутило международных кредиторов.

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