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Владимир Путин прибыл в Аргентину

Политика

Для участия в саммите G20

Владимир Путин прибыл в Аргентину
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Буэнос-Айрес, 30 ноября 2018, 15:09 — REGNUM  Сегодня, 30 ноября, президент России Владимир Путин прибыл в Аргентинскую Республику. Официальный визит главы российского государства продлится два дня, сообщается на сайте Кремля.

В первый день пребывания Путин примет участие во встрече глав государств и правительств «Группы двадцати» (G20). Также будут проведены переговоры с главами ряда стран.

Во второй день пребывания (1 декабря) президент России проведет переговоры президентом Аргентины Маурисио Макри.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Дональд Трамп сообщил в своём микроблоге в Twitter, что принял решение отменить намеченную на 1 декабря встречу с Владимиром Путиным после получения доклада по инциденту в Керченском проливе.

Ранее в сюжете: Владимир Путин посетит Аргентину с двухдневным визитом

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Внешняя политика России
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