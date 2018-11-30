РФ будет нравиться Западу, если начнёт саморазрушаться – Сергей Кургинян

Москва, , 15:03 — REGNUM РФ не должна стремиться понравиться Западу, уверен лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 30 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя отказ президента США Дональда Трампа от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита G20.

«У него (Трампа — прим. ИА REGNUM ) семь пятниц на неделе, — констатировал Кургинян. — Это непрерывное кокетство, реагировать на которое ниже собственного достоинства. У вас есть национальные интересы? Вот эти интересы спокойно отстаивайте. Им (Западу — прим. ИА REGNUM ) нравится только наша саморазрушительная политика. Чем более она будет саморазрушительной и капитулянтской, тем сильнее РФ будет нравиться. В противном случае наша политика будет очень не нравиться. Но нужно перестать быть западозависимыми в мышлении. Нужно перестать хотеть им нравиться. У нас есть другие дела».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Сергея Михеева, президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, опасаясь очередной порции обвинений в том, что будто бы связан с Кремлём. Михеев предположил, что сыграл свою роль внутренний фактор, связанный с бывшим адвокатом Трампа, который признался в том, что лжесвидетельствовал, и Трамп решил в очередной раз использовать внешнюю политику для компенсации внутренних проблем.

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