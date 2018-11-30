Два проекта за счет средств РФ будут профинансированы в Узбекистане

Ташкент, , 14:53 — REGNUM В ходе заседания руководящего комитета Трастового фонда Россия — Программа развития ООН одобрены новые проекты, два из которых на сумму 1,8 миллионов долларов относятся к Узбекистану, сообщает посольство РФ в Ташкенте.

«В их числе проект «Улучшение адаптации и повышение устойчивости сельского хозяйства в Ферганской долине Узбекистана к рискам, вызванным изменением климата» стоимостью 800 тысяч долларов и «Содействие молодежной занятости в Узбекистане» (1 миллион долларов)», говорится в сообщении.

Запуск проектов за счет донорских средств России, каждый из которых рассчитан на двухлетний период, планируется при участии заинтересованных узбекских ведомств в начале следующего года.

«Кроме того, по результатам обсуждения Руководящим комитетом параметров заявок на следующий цикл Узбекистан включен в число потенциальных программных стран. Это означает возможность подготовки новых проектов по линии Трастового Фонда Россия — ПРООН», говорится в документе.