Пятница, 30 Ноября 2018 года
16:07:50 МСК

США продолжают противодействовать экспансии Китая

Политика

США предпримут меры против китайских студентов для противодействия шпионажу и краже интеллектуальной собственности

США продолжают противодействовать экспансии Китая
Цитата из м/ф «Бременские музыканты». реж Инесса Ковалевская. 1969. СССР
Слежка

Вашингтон, 30 ноября 2018, 14:45 — REGNUM  Агентство Reuters сообщает, что администрация президента США обдумывает меры по проверке китайских студентов, а также введение для них новых ограничений. Таким образом американские чиновники будут бороться с угрозой шпионажа и кражи интеллектуальной собственности Соединенных Штатов.

В июне 2018 года госдепартамент США сократил срок действия виз для китайских аспирантов, изучающих авиацию, робототехнику и передовое производство, с пяти до одного года. Американские чиновники тогда заявили, что цель этих действий в том, чтобы снизить риск шпионажа и кражи интеллектуальной собственности в областях, жизненно важных для национальной безопасности.

Разрабатываемые администрацией президента США Дональда Трампа меры предполагают проведение дополнительной проверки в отношении китайских студентов, которые собираются проходить обучение в Соединенных Штатах. Задача данной проверки — выявить истинные намерения студента, а также его возможную принадлежность к правительственным организациям КНР.

Reuters отмечает, что Белый дом отказался комментировать новые ограничения для китайских студентов. Единственно, один из чиновников госдепартамента ответил общей фразой, что «департамент хочет быть уверен, что те, кто получает визы в США, имеют на это право и не представляют риска для национальных интересов».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить