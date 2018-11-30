США продолжают противодействовать экспансии Китая

Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Агентство Reuters сообщает, что администрация президента США обдумывает меры по проверке китайских студентов, а также введение для них новых ограничений. Таким образом американские чиновники будут бороться с угрозой шпионажа и кражи интеллектуальной собственности Соединенных Штатов.

В июне 2018 года госдепартамент США сократил срок действия виз для китайских аспирантов, изучающих авиацию, робототехнику и передовое производство, с пяти до одного года. Американские чиновники тогда заявили, что цель этих действий в том, чтобы снизить риск шпионажа и кражи интеллектуальной собственности в областях, жизненно важных для национальной безопасности.

Разрабатываемые администрацией президента США Дональда Трампа меры предполагают проведение дополнительной проверки в отношении китайских студентов, которые собираются проходить обучение в Соединенных Штатах. Задача данной проверки — выявить истинные намерения студента, а также его возможную принадлежность к правительственным организациям КНР.

Reuters отмечает, что Белый дом отказался комментировать новые ограничения для китайских студентов. Единственно, один из чиновников госдепартамента ответил общей фразой, что «департамент хочет быть уверен, что те, кто получает визы в США, имеют на это право и не представляют риска для национальных интересов».