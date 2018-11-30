Абэ петляет в разговоре о Курильских островах

Токио, , 23:59 — REGNUM Японское желание использовать попытку образца 1956 года договориться о заключении мирного договора, вспомнив о Советско-японской совместной декларации в качестве трамплина, активно поддерживается частью японского общества и СМИ. О том, почему эта надежда у японцев активизировалась, пишет обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

После встречи в Сингапуре российского и японского лидеров СМИ обеих стран активно начали выдавать интерпретации произошедшего на ней. Возможность для широчайшего спектра объяснений кроется именно в туманных выражениях, которые использовал японский премьер Синдзо Абэ для разговора по поводу «курильской проблемы». Похоже, что он в какой-то момент «обрадовал» Владимира Путина, намекнув на возможность завершить обсуждение посредством передачи только двух островов и подписать мирный договор, остановившись на этом варианте.

Из-за открытой возможности толкований того, что именно подразумевал Абэ, и началась вся нездоровая шумиха, которая творится в СМИ и высказываниях экспертов. Вероятно, сам Абэ видит в происходящем какую-то выгоду для своей политической позиции, ибо ответа на вопрос, что именно он представлял себе целью переговоров на встрече в Сингапуре, он так и не дал. Японская газета «Майнити симбун» выражает опасение, что Путин якобы предлагает Японии всего лишь два острова, а Абэ с этим как бы соглашается, — тем более, как указывает японская газета, даже в передаче этих двух островов нет твердой уверенности. Существует ли какой-то предел, до которого Абэ готов морочить голову России и Японии?

Читайте статью Абэ окончательно запутал японцев по «курильскому вопросу» и другие материалы Анатолия Кошкина в проекте «Страсти по Курилам».