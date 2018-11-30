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Симметричного ответа после запрета на въезд на Украину не будет — Захарова

Политика

Украина ввела военное положение 28 ноября на 30 дней

Симметричного ответа после запрета на въезд на Украину не будет — Захарова
Пётр Белоусов. Мы пойдём другим путём (фрагмент). 1951

Москва, 30 ноября 2018, 14:35 — REGNUM  Зеркальный ответ на запрет на въезд на Украину приведёт к коллапсу в национальных масштабах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Говорить о зеркальности просто страшно: если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству, а если говорить о национальных масштабах — к коллапсу», — заявила Захарова.

По её словам, подобные решения свидетельствуют о полной «дисфункции государственного устройства» на Украине.

«Это является следствием диких, нельзя сказать, что непродуманных, но точно диких телодвижений руководства страны», — добавила дипломат.

В рамках военного положения, которое введено на Украине 28 ноября и будет действовать в течение 30 дней, в стране запретили въезд мужчин-граждан России возрасте от 16 до 60 лет.

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МИД России
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