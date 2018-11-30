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Спор в Южно-Китайском море нужно решить без «третьих стран» — постпред РФ

Политика

Постпред РФ при АСЕАН заявил, что конфликт в Южно-Китайском море должен быть решен без вмешательства третьих сторон

Спор в Южно-Китайском море нужно решить без «третьих стран» — постпред РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Южно-Китайское море

Джакарта, 30 ноября 2018, 14:37 — REGNUM  Постоянный представитель Российской Федерации при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Александр Анатольевич Иванов заявил, что конфликт в Южно-Китайском море должен быть разрешен без вмешательства со стороны третьих стран, сообщает Antaranews.

«Вмешательство со стороны третьих государств спровоцирует эскалацию конфликта в Южно-Китайском море и будет препятствовать мирному процессу», — заявил Александр Иванов на пресс-конференции в Джакарте 30 ноября.

Российский представитель при АСЕАН заявил, что спор в Южно-Китайском море может быть разрешен по средствам политического диалога между спорящими сторонами, а именно АСЕАН и Китаем.

«Российская Федерация напрямую не связана с конфликтом в Южно-Китайском море. Москва высоко оценила развитие диалога между странами-членами АСЕАН и КНР на саммите АСЕАН в Сингапуре в ноябре 2018 года, где стороны пришли к согласию по поводу кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море», — отметил Александр Иванов.

Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что лидеры стран АСЕАН и Китая надеются, что соглашение о поведении сторон в Южно-Китайском моря будет заключено через три года.

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Как сообщало ИА REGNUM, странами-участниками территориального спора в Южно-Китайском море являются Бруней, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Вьетнам и Китай. Страны-члены Ассоциации стран Юго-Восточной Азии и Китай прилагают все усилия для урегулирования ситуации в Южно-Китайском море. Стороны укрепляют сотрудничество в области безопасности, обороны и взаимного доверия.

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Конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море
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