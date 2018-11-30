Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа была бы нулевой – политолог

Москва, , 14:34 — REGNUM Накануне саммита G20 между президентами РФ и США, скорее всего, не было никаких серьёзных договоренностей, считает политолог Михаил Синельников-Оришак. Об этом он заявил 30 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя решение президента США Дональда Трампа отказаться от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы немного переоцениваем это событие, — сказал эксперт. — У нас есть ошибочное восприятие этого мероприятия. Каждый раз [перед такими встречами] мы накачиваем сами себя и ждём, что произойдет нечто. И даём повод думать, будто эта встреча сама по себе является наградой и счастьем. Я более чем уверен, что встреча была бы нулевой, так не бывает, что сначала разработали документы, о чём-то собирались договариваться, но после того как происходит инцидент, который не имеет никакого непосредственного отношения к интересам США, всё летит в мусорное ведро. Значит, не было никаких договорённостей, и встреча была бы нулевая. Именно поэтому Трамп так легко от неё отказался, стремясь это поставить себе в заслугу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, двухсторонняя встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, намеченная на 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине, была отменена главой Белого дома из-за инцидента в Керченском проливе.

«Учитывая то, что задержанные Россией в Чёрном море моряки и корабли до сих пор не возвращены Украине, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу», — написал в Twitter Дональд Трамп.