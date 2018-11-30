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За счёт бюджета Прикамье купит недвижимость ОАО «РЖД»

Политика

Согласно договору из краевой казны железнодорожной компании перечислят около 800 млн рублей за здания, расположенные на Товарном дворе станции Пермь-II

Пермь, 30 ноября 2018, 14:20 — REGNUM  В Перми за счёт бюджета Пермского края купят объекты недвижимости, расположенных на ул. Локомотивной, 18. По этому адресу расположен Товарный двор станции Пермь-II. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, стоимость сделки составляет 798 млн 771 тыс. рублей.

Примечательно, что предметом купли-продажи являются только здания, земля под ними будет сдана в аренду минстрою края на 49 лет.

Приобретаемая недвижимость находится в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей и выкупается с целью развития транспортной инфраструктуры и градостроительства Пермского края, в том числе в части строительства автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара — ул. Стахановская».

Предполагается, что новая дорога разгрузит Камский мост. Планируется, что на вырученные от продажи зданий деньги ОАО «РЖД» построит новые железнодорожный и автовокзал на Перми-II.

Стоит отметить, что это не единственная сделка с железнодорожной компанией. Осенью 2017 года краевая власть заключила с ОАО «РЖД» договор на приобретение территории бывшего паровозоремонтного завода имени А. А. Шпагина. Заксобрание одобрило поправки в бюджет на 445 млн рублей. В такую сумму оценили объект. Недвижимость приобретается для реализации масштабного проекта по реновации набережной. В промышленной зоне власти намерены создать культурно-досуговый кластер.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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