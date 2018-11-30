Мэй: у меня нет плана Б на счет Brexit

Лондон, , 14:29 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что сосредоточена на голосовании в парламенте по поводу Brexit и не имеет никаких других планов на этот счет, сообщает 30 ноября Reuters.

Лондону удалось заключить соглашение с Брюсселем, однако оно было подвергнуто серьезной критике как со стороны евроскептиков, так и сторонников Европейской интеграции. 11 декабря парламент Великобритании будет голосовать по данному документу.

«Я сосредоточена на голосовании в парламенте, которое состоится 11 декабря. Мы будем убеждать законодателей принять нашу программу», — отметила Мэй, когда ее спросили о запасном плане для Brexit во время интервью на полях саммита «большой двадцатки».

Напомним, 29 марта Великобритания покинет Евросоюз, до этого периода Брюссель и Лондон должны договориться об условиях взаимовыгодного размежевания. В противном случае Brexit может состояться без каких-либо договоренностей.

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