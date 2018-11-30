«На Украине власть отдадут военным» — эксперт

Киев, , 14:15 — REGNUM «На Украине начали осознавать, что часть власти нужно передать военным, чтобы мобилизовать ресурсы для защиты от России». Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Сергей Таран.

«Если посмотреть на историю противостояний между демократическими режимами и автократическими, то мы увидим, что цифры не в пользу демократов. В преимущественном большинстве случаев автократические режимы выигрывали, потому что они могли легче мобилизовать свои ресурсы. Они не обращали внимание на такие вещи как права человека, или выборы. Они просто мобилизовали людей и шли на войну. У демократии появлялся шанс победить только при одно условии — если она передавала часть власти военным, которые мобилизовали ресурсы на защиту родины. Тогда они получали шанс выиграть у автократических режимов. Если это в Украине не понимали в 2014 году, очень хорошо, что это начинают понимать сейчас», — рассказал Таран.

По его словам, в 2014 году Украина не могла ввести военное положение из-за незавершенности избирательного цикла, отсутствия дееспособной армии и позиции Запада.

«В 2014 году надо было вводить военное положение. Единственной причиной почему это не произошло — отсутствие у нас армии, которая бы могла защищать суверенитет страны. Мы очень сильно зависели от наших международных партнеров, которые на тот момент советовали нам войти в мирные переговоры. Тогда у нас не было завершенного цикла выборов. У нас была старая Верховная Рада с коммунистами и частью «регионалов» (депутаты от Партии регионов — ред.), которые бежали, не было президента, его выбирали. Кто должен был вводить военное положение? Учитывая ту шаткость, тогда военное положение не ввели. Хотя я считаю, что лучше поздно чем никогда», — сказал Таран.

«Если у нас есть информация, что Российская Федерация готовит или наступление, или очередные провокации, лучше перестараться, внедрять предупредительные меры, чтобы в России понимали, что Украина готова обороняться. И тогда будет мир. Хочешь мира, готовься к войне», — подытожил Таран.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября президент Порошенко анонсировал начало передислокации войск. По его словам, Кремль хочет «прорубить» сухопутный коридор в Крым.

«Теперь мы будем делать передислокацию войск. Мы будем защищать границу, в том числе границу с Российской Федерацией в Черниговской области. Для чего? Чтобы войска врага не зашли в середину страны. Мы должны защитить каждого украинского гражданина… Если не будет открытой российской агрессии и прорыва, в первую очередь, мы должны держать оружие наготове на территории Донецкой, Запорожской областей, вдоль побережья Азовского моря. Для чего? Они хотят объединить оккупированный Крым и оккупированную часть на востоке нашей страны. Но сегодня у нас другая армия, другая объединенная нация и мы это не позволим сделать», — считает Порошенко.

Напомним, с 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении, правовой режим которого распространен на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). По словам президента Порошенко, военное положение будет применяться только в случае «сухопутной агрессии со стороны России».