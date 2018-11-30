Пятница, 30 Ноября 2018 года
14:40:42 МСК

Погранслужба Украины назвала условия для пропуска граждан РФ до 60 лет

Политика

Служба разъяснила новый порядок въезда для граждан России

Погранслужба Украины назвала условия для пропуска граждан РФ до 60 лет
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 30 ноября 2018, 14:02 — REGNUM  Украинские пограничники пропустят на территорию Украины граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, если они пройдут проверку и докажут гуманитарный характер своего визита. Об этом 30 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«Выделяются группы риска, которые могут быть причастны к дестабилизационным мероприятиям на территории Украины. Для этого мы проверяем их предварительные поездки в Украину, не нарушали ли они украинское законодательство, посещали ли они временно оккупированные территории. Тесно сотрудничаем с правоохранительными органами и через все имеющиеся базы данных проверяем таких лиц. В случае подтверждения таких оснований и неподтверждения цели поездки иностранцами в Украину, таким лицам отказывают во въезде в Украину», — сказал Демченко.

По его словам, пограничники проводят «усиленное интервьюирование» с гражданами РФ.

«Во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль. В соответствии с законодательством о правовом режиме военного положения также действует особый режим въезда-выезда. Во время пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе и гражданами Российской Федерации пограничники проводят с ними усиленное интервьюирование», — рассказал Демченко.

Он сообщил, что на Украину пропустят россиян, которые имеют вид на жительство, дипломатический статус, а также обслуживающий персоналом транспортных средств.

«Определенные исключения имеют лица с дипломатическим статусом или обслуживающий персоналом транспортных средств, а также те, кто имеет документы о временном проживании на территории Украины и те, чья поездка имеет гуманитарный характер — смерть или болезнь близких родственников… В каждом отдельном случае может приниматься отдельное решение», — подытожил Демченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил о вводе ограничений на въезд в страну для мужчин из России возрастом от 16 до 60 лет. Меры призваны помешать формированию на украинской территории отрядов «частных армий».

Он также предложил ужесточить требования к регистрации граждан России, особенно в областях с военным положением.

Напомним, на Украине подобного рода ограничения действовали с 2015 года. В частности, украинские пограничники не пускали на украинскую территорию россиян мужского пола до 60 лет. В то же время россиян пропускали при наличии копии свидетельства о смерти близкого родственника на Украине.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Введение визового режима между Украиной и Россией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить