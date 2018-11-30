Погранслужба Украины назвала условия для пропуска граждан РФ до 60 лет

Киев, , 14:02 — REGNUM Украинские пограничники пропустят на территорию Украины граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, если они пройдут проверку и докажут гуманитарный характер своего визита. Об этом 30 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«Выделяются группы риска, которые могут быть причастны к дестабилизационным мероприятиям на территории Украины. Для этого мы проверяем их предварительные поездки в Украину, не нарушали ли они украинское законодательство, посещали ли они временно оккупированные территории. Тесно сотрудничаем с правоохранительными органами и через все имеющиеся базы данных проверяем таких лиц. В случае подтверждения таких оснований и неподтверждения цели поездки иностранцами в Украину, таким лицам отказывают во въезде в Украину», — сказал Демченко.

По его словам, пограничники проводят «усиленное интервьюирование» с гражданами РФ.

«Во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль. В соответствии с законодательством о правовом режиме военного положения также действует особый режим въезда-выезда. Во время пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе и гражданами Российской Федерации пограничники проводят с ними усиленное интервьюирование», — рассказал Демченко.

Он сообщил, что на Украину пропустят россиян, которые имеют вид на жительство, дипломатический статус, а также обслуживающий персоналом транспортных средств.

«Определенные исключения имеют лица с дипломатическим статусом или обслуживающий персоналом транспортных средств, а также те, кто имеет документы о временном проживании на территории Украины и те, чья поездка имеет гуманитарный характер — смерть или болезнь близких родственников… В каждом отдельном случае может приниматься отдельное решение», — подытожил Демченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил о вводе ограничений на въезд в страну для мужчин из России возрастом от 16 до 60 лет. Меры призваны помешать формированию на украинской территории отрядов «частных армий».

Он также предложил ужесточить требования к регистрации граждан России, особенно в областях с военным положением.

Напомним, на Украине подобного рода ограничения действовали с 2015 года. В частности, украинские пограничники не пускали на украинскую территорию россиян мужского пола до 60 лет. В то же время россиян пропускали при наличии копии свидетельства о смерти близкого родственника на Украине.