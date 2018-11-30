Полпред Дагестана в Северном территориальном округе отправлен в отставку

Махачкала, , 13:58 — REGNUM Полномочный представитель Дагестана в Северном территориальном округе Саадула Сайпулаев подал в отставку по собственному желанию. Указ об освобождении от должности подписал глава республики Владимир Васильев, передаёт 30 октября корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Сайпулаев был утверждён на данную должность 12 сентября 2017 года в статусе исполняющего обязанности. Прежде он, помимо прочего, работал начальником махачкалинского линейного управления МВД на транспорте и первым заместителем мэра дагестанского Кизляра.

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Напомним, разделение Дагестана на четыре республиканских территориальных округа состоялось по указу бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, который он подписал 31 декабря 2013 года. Было определено четыре округа — Горный, Центральный, Северный и Южный. Первым представителем главы региона в Северном территориальном округе стал мэр Кизляра Вячеслав Паламарчук.

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