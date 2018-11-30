В БПП требуют у Киева ввести с Россией визовый режим

Киев, , 13:54 — REGNUM На Украине миграционная политика в отношении граждан России управляется в ручном режиме из-за отсутствия визового режима с РФ. Об этом 30 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат, член фракции БПП, секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

«У нас ручное управление миграционной политикой. Это следствие того, что правительство Гройсмана не ввело визовый режим с Российской Федерацией. Намного легче было бы проконтролировать цель визита ещё на территории Российской Федерации. Соответствующие лица обращались бы с заявлениями в консульские центры. Мы могли бы всесторонне проверить реальную цель посещения — или оно имеет гуманитарный характер, или оно имеет какой-то другой характер. То, что сейчас делается, это результат отсутствия визового режима», — пояснил Винник.

Он считает, что ввод ограничений позволит сократить количество диверсий и террористических актов, которые совершают граждане РФ на территории Украины.

«Президент как Верховый главнокомандующий обязан применять меры. Хотя нужно отметить, что терроризм необязательно имеет мужской пол и границы возраста 16−60 лет… Финальное решение относительно пропуска принимает Государственная пограничная служба… Россия убила больше 10 тыс. украинцев. Достаточны ли меры, которые предложил президент? На мой взгляд, их достаточно, они оправданы», — добавил Винник.

Он также напомнил украинцам об опасности посещения территории России.

«Если вас интересует зеркальность мероприятий. Напомню, о десятках, сотнях украинцев, которые сейчас абсолютно необоснованно, по политическим причинам заключены в российские тюрьмы. Со стороны российской полиции украинцы в приоритете №1 по показателю задержания, удерживания в следственных изоляторах, тюрьмах. Любой гражданина Украины, посещая Россию, обрекает себя на риск. Россия не уважает никакие нормы гуманитарного права. Любое посещение государства-агрессора нужно делать в контексте того, что может произойти какая-то внештатная ситуация. Россия не может гарантировать безопасность граждан Украины на своей территории», — подытожил Винник.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября президент Украины Петр Порошенко отметил, что Украина ввела ограничения на въезд в страну для мужчин из России возрастом от 16 до 60 лет. Меры призваны помешать формированию на украинской территории отрядов «частных армий».

Он также предложил ужесточить требования к регистрации граждан России, особенно в областях с военным положением.