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В Херсонской области нужно ввести чрезвычайное положение — депутат Рады

Политика

Военное положение не помогло

Херсон, Украина, 30 ноября 2018, 13:36 — REGNUM  В Херсонской области Украины творится полное беззаконие, заявил депутат Верховной рады Борислав Береза 30 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, ситуация в области угрожает национальной безопасности Украины:

«Информация полученная нашей ТСК (временная следственная комиссия — ИА REGNUM ) ужасает. От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с … властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион. То, что тут происходит — это не дно. Это хуже. Тут надо вводить чрезвычайное положение, потому что военное положение улучшений не дало», — рассказал парламентарий.

Береза отметил, что Херсонская область всё глубже скатывается в феодализм.

Напомним, депутат посетил Херсонскую область в рамках расследования убийства чиновницы Екатерины Гандзюк. По информации журналиста и популярного блогера Ольги Шарий, Екатерина Гандзюк стала жертвой конфликта двух бандитских группировок, не поделивших между собой бизнес по незаконной вырубке леса.

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