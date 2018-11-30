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МИД РФ: принятые во Франции законы направлены против российских СМИ

Политика

Во Франции приняли пакет законов, наделяющий власти страны полномочиями в предвыборный период принимать решение о приостановке работы любых СМИ

Москва, 30 ноября 2018, 13:29 — REGNUM  Под предлогом борьбы с дезинформацией власти Франции намерены зачистить информационное пространство страны от неугодных точек зрения. Об этом 30 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат напомнила, что 20 ноября во Франции приняли пакет законов, наделяющий власти страны полномочиями в предвыборный период принимать решение о приостановке работы любых СМИ, уличенных в распространении «фейковых новостей».

«Французские власти задались целью под предлогом борьбы с дезинформацией создать для себя законные основания для преследования в первую очередь российских СМИ», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября стало известно, что Елисейский дворец положительно относится к идее предоставления аккредитации RT France и Sputnik, которых ранее правительство Франции лишило аккредитации.

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