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В Госдуме рассказали о последствиях разрыва договоров между Украиной и РФ

Политика

Провокация

Москва, 30 ноября 2018, 13:24 — REGNUM  В Госдуме видят сложности в сотрудничестве с Украиной по существующим договорам, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

«В нынешней ситуации возможность сотрудничества с Украиной по существующим договорам вызывает мягко говоря большие сомнения. При этом их ликвидация в первую очередь приведет к крайне негативным последствиям для самой Украины», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По его мнению, новые антироссийские действия Киева, включая запрет на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет, намерение разорвать десятки двусторонних соглашений и задерживать российские корабли направлены на провоцирование РФ на ответные меры.

Украина в ближайшее время намерена расторгнуть в одностороннем порядке около 40 соглашений с Россией, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «1+1».

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине анонсировали расторжение 40 договоров с Россией

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