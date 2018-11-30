Минторг Индонезии призывает саудовских бизнесменов к сотрудничеству

Джидда, Саудовская Аравия, , 13:39 — REGNUM Министерство торговли Индонезии призывает индонезийских и саудовских бизнесменов к расширению сотрудничества в сфере производства пальмового масла, сообщает Antaranews.

«В этом случае я хотела бы подчеркнуть, что Индонезия является самым лучшим поставщиком и крупным производителем высококачественного пальмового масла», — заявила глава отдела по развитию национального экспорта при министерстве торговли Индонезии Арлинда Имбанг Джая в Джидде.

По ее словам, Индонезия поставляет около 6,58 млн тонн или более половины высококачественного пальмового масла на мировой рынок.

Кроме того, в Индонезии пальмовое масло играет важную роль в обеспечении рабочих мест и преодолении бедности в сельских районах. По словам Арлинды Имбанг Джая, пальмовое масло является источником прямых и косвенных доходов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнес-форум Индонезии и Саудовской Аравии, а также выставка «Made in Indonesia Expo 2018», в котором приняли участие сотни бизнесменов из обеих стран, прошел 29 ноября 2018 года в Джидде, Саудовская Аравия.

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