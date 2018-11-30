Эксперт назвал истинные причины отказа Трампа от встречи с Путиным на G20

Москва, , 13:13 — REGNUM Каждая встреча президента США Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным не приносит главе Белого дома ничего, кроме минусов. Это и является одной из настоящих причин, по которой Трамп отказался от намеченной встречи с президентом РФ в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе, а ситуация в Керченском проливе в действительности стала лишь предлогом. Такое мнение высказал ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич.

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«Каждый раз, когда Трамп возвращается в США после встреч с Владимиром Путиным […], он становится объектом жёсткой и резкой критики как со стороны американских СМИ, так и со стороны политической оппозиции США», — цитируют «Известия» слова американиста.

А это, по словам эксперта, отрицательно сказывается на политической репутации главы Белого дома. Ещё одна причина — отсутствие сделок, по которым Трапм мог бы отчитаться перед американскими избирателями о положительном результате своих встреч с российским лидером.

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Как сообщало ИА REGNUM, двухсторонняя встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, намеченная на 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине, была отменена главой Белого дома из-за инцидента в Керченском проливе.

Напомним, ранее сорвались и полноформатные переговоры Трампа с Путиным 11 ноября в Париже, куда оба лидера прибыли для участия в мероприятиях, связанных со 100-летним окончания Первой мировой войны. Против проведения встречи выступил президент Франции Эммануэль Макрон, который испугался, что российско-американский саммит затмит организованное им мероприятие.

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