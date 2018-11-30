В ООН признали факт угроз делегацией Украины дипломатам РФ — Захарова

Москва, , 13:13 — REGNUM В Организации Объединенных Наций официально признали нарушения со стороны делегации Украины в инциденте с российскими дипломатами в здании международной организации, заявила 30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рады, что руководство секретариата ООН довело до конца расследование этого инцидента и официально признало факт имевших место нарушений со стороны украинской делегации», — заявила Захарова.

Напомним, в мае этого года к представителям российской делегации в здании ООН в Нью-Йорке подошли воевавшие в Донбассе украинские каратели в камуфляжной форме и начали угрожать дипломатам расправой. В свою очередь МИД РФ поставил вопрос об этом инциденте секретариату ООН.

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